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Максим Аверин помирился с братом после трех лет ссоры 

Павел Тиунов 39 минут назад
Максим Аверин помирился с братом после трех лет ссоры
Фото: РИА Новости
Актер Максим Аверин помирился со старшим братом Геннадием, с которым не общался с 2017 года, сообщает «Экспресс-газета». На премьере детского фильма «Вратарь Галактики» артист появился в сопровождении 13-летнего племянника Димы.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Аверин рассказал, почему утратил связь с близким родственником. По его словам, они со старшим братом слишком разные люди: сам он человек творческий, а родственник — «земной». Актёр в свои 44 года до сих пор не может обзавестись семьей, а его брат вместе с супругой воспитывают двоих детей. СМИ сообщали, что браться поссорились после смерти матери в 2017 году и с тех пор не общались.
Однако сегодня в отношениях родственников наметилось потепление. По сведениям «Экспресс-газеты», Аверин первым позвонил старшему брату во время карантина, связанного с коронавирусом, и предложил забыть былые обиды. В итоге они начали регулярно созваниваться.
На недавнюю премьеру фильма Джаника Файзиева «Вратарь галактики» звезда фильмов «Глухарь» и «Склифосовский» взял с собой 13-летнего племянника Диму, что позволило журналистам предположить, что братские узы Авериных продолжают крепнуть.
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Шоу-бизнес , Максим Аверин , Экспресс-газета
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