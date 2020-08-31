Джигурду не пустили в суд по Ефремову из-за маски

Еще одна причина, почему Джигурду не пустили в помещение — отсутствие свободных мест. Актер смирился со своей участью, вышел в коридор, но остался у двери слушать, что происходит внутри. Во время выступления адвоката потерпевшей стороны артист громко крикнул в зал: «Предъяви диплом о самообразовании!», говорится в опубликованном сообщении.

В настоящее время заседание продолжается.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Никита Джигурда предоставил СМИ заключение экспертизы ролика, в котором запечатлено, как Михаил Ефремов выходит из автомобиля сразу после аварии. Специалист отметил, что файл имеет признаки монтажа и «внесения неситуационных изменений параметрической, перцептивно-визуальной и аппаратно-программной групп», а также «не является источником достоверной информации».