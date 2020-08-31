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Назван гонорар Пашаева 

Артём Кульша 46 минут назад
Назван гонорар Пашаева
Фото: РИА Новости
Актер Михаил Ефремов заплатит своему адвокату Эльману Пашаеву по меньшей мере 10 миллионов рублей. Об этом адвокат Анна Бутырина заявила в эфире телеканала НТВ.
8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» скончался. В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Он был помещен под домашний арест. Актер не признал вину.

« (Пашаев. — Прим. ред.) обещал Михаилу Олеговичу, что он его освободит», — заявила вчера Бутырина, адвокат потерпевшей стороны в деле Ефремова, в эфире шоу «Звезды сошлись».

Также она рассказала, что, согласно разным сведениям, услуги Пашаева стоят около 10 миллионов рублей, а в случае освобождения от уголовной ответственности Ефремов заплатить ему еще больше.
Комментарии
Шоу-бизнес , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , НТВ
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