Назван гонорар Пашаева 

8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» скончался. В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Он был помещен под домашний арест. Актер не признал вину.

« (Пашаев. — Прим. ред.) обещал Михаилу Олеговичу, что он его освободит», — заявила вчера Бутырина, адвокат потерпевшей стороны в деле Ефремова, в эфире шоу «Звезды сошлись».

Также она рассказала, что, согласно разным сведениям, услуги Пашаева стоят около 10 миллионов рублей, а в случае освобождения от уголовной ответственности Ефремов заплатить ему еще больше.