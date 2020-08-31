Фадеев заявил о сатанинских плясках в деле Ефремова 

8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» скончался.

В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Он был помещен под домашний арест. Вчера Фадеев опубликовал в инстаграме селфи, а в подписи к нему предложил подписчикам высказать свое мнение о происходящем с Ефремовым.

«Я имею в виду его "отсутствие" в машине и всю эту сатанинскую пляску. Невозможно смотреть на эту мерзость… Что вы думаете об этом?» — написал он.