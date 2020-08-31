Охлобыстин назвал самый страшный город России

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Актер Иван Охлабыстин назвал Новороссийск «самым страшным» городом Юга России . Об этом сообщает «Лента.ру»

По данным издания, о своем отношении к городу Охлобыстин рассказал, общаясь с журналистами во время съемок «Золота Геленджика».

«Новороссийск вообще странное место. Там цементный завод, там никакой гламур не может прилепиться. Самый страшный город из южных, прости меня, господи», — заявил актер.

Охлобыстин отметил, что на фоне остальных южных городов Новороссийск кажется ему «темной норкой».

Актер рассказал, что в детстве бывал в местном пионерском лагере, где ему приходилось «в жару и в пыли» слушать длинные лекции о Леониде Брежневе

О Геленджике у Охлобыстина нашлись только хорошие воспоминания.

«Херес, Кабардинка, черный мед. Есть, чем насладиться!» — сказал он.

Как сообщал «Рамблер», ранее стало известно, что Охлобыстин станет ведущим экстремального шоу «Золото Геленджика» на ТНТ. Более тысячи участников из 85 регионов России будут бороться в Геленджике за главный приз — один килограмм чистого золота.

Авторы программы сравнивали проект с «сумасшедшей эстафетой на выживание».