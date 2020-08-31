Охлобыстин назвал самый страшный город России

Актер Иван Охлабыстин назвал Новороссийск «самым страшным» городом Юга России. Об этом сообщает «Лента.ру».
По данным издания, о своем отношении к городу Охлобыстин рассказал, общаясь с журналистами во время съемок «Золота Геленджика».
«Новороссийск вообще странное место. Там цементный завод, там никакой гламур не может прилепиться. Самый страшный город из южных, прости меня, господи», — заявил актер.
Охлобыстин отметил, что на фоне остальных южных городов Новороссийск кажется ему «темной норкой».
Актер рассказал, что в детстве бывал в местном пионерском лагере, где ему приходилось «в жару и в пыли» слушать длинные лекции о Леониде Брежневе.
О Геленджике у Охлобыстина нашлись только хорошие воспоминания.
«Херес, Кабардинка, черный мед. Есть, чем насладиться!» — сказал он.
Как сообщал «Рамблер», ранее стало известно, что Охлобыстин станет ведущим экстремального шоу «Золото Геленджика» на ТНТ. Более тысячи участников из 85 регионов России будут бороться в Геленджике за главный приз — один килограмм чистого золота.
Авторы программы сравнивали проект с «сумасшедшей эстафетой на выживание».