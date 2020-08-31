Светский критик Лена Миро порассуждала о возможном развитии новых романов рэпера Тимати на фоне слухов о его расставании с моделью Анастасией Решетовой . Она написала открытое письмо будущей девушке музыканта.

Со слов Миро, на смену Решетовой придет однозначно высокая и стройная девушка. Блогер уверена, что Тимати в очередной раз завоюет сердце красавицы с кукольным лицом. Критик высказала предположение о цвете волос новой девушки рэпера. С ее слов, она с равным успехом может быть как брюнеткой, так и блондинкой.

"Ее не может не быть — этой новой бабы Тимати", — написала Миро в своем блоге на платформе LiveJournal.

Критик уверена, что новую девушку музыканта ждет та же "участь", что моделей Алену Шишкову и Анастасию Решетову. С ними Тимати расстался после появления на свет его наследников. Также блогер уверена: рэпер не женится на своей будущей избраннице так же, как он не связал свою жизнь браком с матерями своих детей.

Миро попросила потенциальную возлюбленную музыканта оставаться умной. Со слов блогера, новой девушке Тимати не стоит обольщаться и верить, что она сможет его исправить.