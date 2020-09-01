«Полный краш»: сын Заворотнюк удивил фанатов

Сын актрисы Анастасии Заворотнюк Майк стал предметом обожания в социальных сетях. Девушки признаются, что его внешность является для них идеалом, а сам молодой человек мог бы прославиться в качестве модели.

— Это полный краш, конечно. Ты такой невероятный, — отметила одна из поклонниц под снимком парня в Instagram.

Другие добавляли, что хотели бы встречаться с таким же обаятельным молодым человеком, и пророчили Майку Заворотнюк блестящую карьеру на сцене.

Майкл и Анна появились на свет от брака Анастасии Заворотнюк с бизнесменом Дмитрием Стрюковым. Известно, что сын актрисы поступил в МГИМО , где изучает право. Однако сам юноша хочет пойти по стопам матери и стать актером.

Напомним, в сентябре 2019 года СМИ опубликовали данные о том, что Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у нее злокачественную опухоль мозга. Позже сообщалось, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Спустя месяц родные звезды подтвердили, что она проходит курс лечения. Директор актрисы ответила на слухи о сборе денег, позже дочь Анастасии рассказала о состоянии матери. Отметим, что в июне СМИ сообщили о возможном возвращении артистки к работе в театре и кино. По информации источника, тяжелая болезнь полностью перешла в стадию ремиссии.