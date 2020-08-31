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Исполнитель роли Черной Пантеры тайно женился перед смертью 

Lenta.ru и ещё 1 56 минут назад
Американский актер Чедвик Боузман, исполнивший главную роль в фильме «Черная Пантера», перед смертью тайно женился на певице Тейлор Симон Ледвард. Об этом сообщает New York Post.
Боузман и Ледвард начали встречаться в 2015 году и обручились в 2019-м. Закрытая свадьба состоялась за несколько месяцев до кончины артиста.
29 августа стало известно, что Чедвик Боузман умер в Лос-Анджелесе из-за рака толстой кишки. Артисту было 43 года. Он не рассказывал публично о своем диагнозе. В апреле актер вызвал беспокойство у своих фанатов, поскольку на видеороликах в социальных сетях он выглядел очень худым.
Боузман прославился ролью короля Т'Чалла в супергеройском фильме Marvel «Черная Пантера», вышедшем в 2018 году.
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Шоу-бизнес , Видео , Чедвик Боузман
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