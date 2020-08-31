Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаева вызвал в суд «неожиданного» свидетеля по имени Леван Падасян. Как пишет «Комсомольская правда», по словам Пашаева, этот свидетель видел другого человека за рулем машины актера.

Падасян назвал себя инициативным человеком и рассказал, что сам вышел на Пашаева. По его словам, вечером 8 июня он шел за сигаретами и заметил мужчину, который сел на заднее сиденье машины с «блатными» номерами — 808. Позже он узнал, что такие же номера у авто Ефремова.

«Я еще обратил внимание, что впереди в машине никто не сидел. А кто был еще сзади — не знаю, стекла тонированные. Точно [мужчина сел — прим.ред.] на заднее! Сто процентов!» — заявил Падасян.

Прокурор поинтересовался у свидетеля, кем тот работает. Падасян оказался специалистом по адаптивной физкультуре и владельцем ИП. Затем гособвинитель попросил у Падасяна номер телефона продавца сигарет, к которому тот шел.

«Я не буду его сдавать! Это контрабанда», — заявил Падасян.

Когда прокурор спросил, почему свидетель не обратился к следствию со своими показаниями, Падасян заявил, что не доверяет следователям, а вот суду — «вполне».

Как сообщал «Рамблер», Ефремова судят за аварию, произошедшую в Москве 8 июня. Автомобиль актера врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров впоследствии погиб.

Позже выяснилось, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Актера отправили под домашний арест, ему грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.

Через несколько дней после ДТП на YouTube-канале GrazhdaninPoet https://www.youtube.com/watch?v=gJbpdIfhfqc появилось обращение Ефремова, в котором он попросил прощения у семьи Захарова. Он заявил, что поможет им «всеми средствами», если они согласятся принять его помощь. Актер назвал это «не попыткой откупиться, а попыткой искупить».

Позже Пашаев рассказал, что Ефремов заявляет о своей невиновности в ДТП. Актер подтвердил это в суде, заявив, что «ничего не помнит». Позже он добавил, что «на 90 процентов уверен», что сидел на пассажирском сиденье, а на водительское кресло его «тащили».