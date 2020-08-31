Певцов сделал заявление о своем диагнозе 

Дмитрий Певцов заявил, что ему поставили диагноз «пневмония», но тест на коронавирус — отрицательный. Заявление по поводу своего самочувствия артист опубликовал в Instagram.

29 августа, как сообщал «Рамблер», Певцова госпитализировали в больницу в Коммунарке. Медики приняли решение об отправке артиста в клинику на фоне развившейся у него дыхательной недостаточности. Состояние актера на тот момент оценивалось как средне степени тяжести.

В обращении к поклонникам на своей странице в Instagram Певцов отметил, что на сегодняшний день чувствует себя хорошо, настроение у него бодрое, но «работать не хочется до сих пор».

«Предварительно это называется — пневмония. Тест на COVID — отрицательный. Ждем врачей», — заявил артист.

При этом Певцов выразил большую благодарность директору театра Ленком Марку Вашаверу, который оперативно организовал его госпитализацию.