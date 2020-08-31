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Певцов сделал заявление о своем диагнозе 

Павел Тиунов 1 час назад
Дмитрий Певцов заявил, что ему поставили диагноз «пневмония», но тест на коронавирус — отрицательный. Заявление по поводу своего самочувствия артист опубликовал в Instagram.
29 августа, как сообщал «Рамблер», Певцова госпитализировали в больницу в Коммунарке. Медики приняли решение об отправке артиста в клинику на фоне развившейся у него дыхательной недостаточности. Состояние актера на тот момент оценивалось как средне степени тяжести.
В обращении к поклонникам на своей странице в Instagram Певцов отметил, что на сегодняшний день чувствует себя хорошо, настроение у него бодрое, но «работать не хочется до сих пор».

«Предварительно это называется — пневмония. Тест на COVID — отрицательный. Ждем врачей», — заявил артист.

При этом Певцов выразил большую благодарность директору театра Ленком Марку Вашаверу, который оперативно организовал его госпитализацию.
Ранее, как сообщал «Рамблер», сильно заболевшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна рассказала о результатах тестов на коронавирус. Девушка отметила, что несколько дней у нее были кашель, заложенность носа и повышенная температура тела. В результате оба исследования на присутствие в организме Анны коронавирусной инфекции показали отрицательный результат.
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Шоу-бизнес , Видео , Дмитрий Певцов , Анастасия Заворотнюк
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