Собчак нарушила данное Кудрявцевой обещание

Вокруг журналистки Ксении Собчак назревает новый скандал. Телеведущая обещала сказать слово в поддержку заслуженного артиста Михаила Ефремова , но так и не явилась в студию, предупредив об этом редакцию передачи всего за час.

Смертельное ДТП, виновником которого, возможно, является Михаил Олегович, стало темой очередного выпуска телешоу «Звезды сошлись». Собчак обещала Кудрявцевой приехать, но незадолго до записи заявила, что заболела. Она также отметила, что у нее, возможно, коронавирус.

К слову, несколько месяцев назад Ксения заявила, что COVID ей не грозит, так как она переболела еще в конце прошлого года. Но это не самая примечательная деталь. Через час после сообщения о нездоровье Собчак опубликовала в своем блоге фото из спортзала. «Мокрая от спорта вся, — написала она. — Я молодец».

Это обстоятельство не было оставлено без внимания в эфире телешоу. В эфире прозвучало мнение, что занятия фитнесом, судя по всего, для Собчак важнее, чем поддержка Михаила Ефремова.