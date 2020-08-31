Джонни Депп вновь подал в суд на Эмбер Херд

Актер Джонни Депп, вероятно, снова столкнется со своей экс-супругой Эмбер Херд в суде. Исполнитель роли Джека Воробья подал иск против бывшей жены в американский суд прямо в разгар лондонского судебного разбирательства, в рамках которого он обвиняет британский таблоид в клевете из-за выхода материала о якобы совершенном им насилии в отношении женщины. По словам инсайдера, в данной ситуации Депп планирует идти до победного конца, чтобы «погубить Херд».

Звезда «Пиратов Карибского моря» Джонни Депп подает еще один судебный иск против своей экс-супруги Эмбер Херд, сообщает The Daily Mail. При этом теперь в суде бывшая пара столкнется лично — без «посредника» в лице таблоида The Sun, который выступает ответчиком по другому делу, инициированному артистом.

Поводом первого разбирательства стала статья, в которой утверждалось об избиении Деппом Херд. В ходе недавних слушаний актеры обвинили друг друга в жестокости во время брака и пытались доказать суду, кто на самом деле являлся агрессором, а кто — жертвой. Решения по данному иску пока что нет (но оно, как ожидается, появится уже скоро), однако адвокаты Деппа уже подают документы в суд США

«Похоже, что [Джонни] ни перед чем не остановится, чтобы бы погубить [Эмбер Херд]», — заявил инсайдер, знакомый с ситуацией.

Новый иск касается колонки актрисы для Washington Post, датированной декабрем 2018 года. В ней Эмбер рассказала о пережитом домашнем насилии, не называя имени Деппа. Однако, согласно представителям актера, это все равно привело к «ложному изображению Джонни как обидчика бывшей жены».

В рамках разбирательства с обладателем «Золотого глобуса» Херд приложила к делу фотографии с ушибами на лице и прочими повреждениями, которые, по ее словам, нанес ей экс-супруг. Она также предоставила скриншоты текстовых сообщений, описывающих инциденты домашнего насилия, а также выдержки из заявления на развод, в котором говорится о неподобающем поведении актера. Сам Депп всячески отрицает обвинения в насилии, подчеркивая, что его оклеветали.

«Они [обвинения] являются частью заговора, направленного на то, чтобы сделать рекламу мисс Херд и продвинуть ее карьеру», — говорится в иске Деппа, где актер называет свою бывшую жену «преступницей».

Роман голливудских звезд, разница в возрасте между которыми составила почти 23 года, начался в 2011 году на съемочной площадке «Ромового дневника». Считается, что именно Херд стала причиной, по которой Депп ушел от Ванессы Паради — спутницы жизни на протяжении 14 лет и матери его двоих детей. В январе 2014 года Депп сделал предложение Херд, и спустя год они поженились.

Однако через два года — в мае 2016-го — Эмбер подала на развод, параллельно обвинив супруга в угрозах и назвав его «монстром». По ее словам, однажды Депп схватил ее за горло, ударил по лицу и стал кричать, что убьет. Кроме того, она рассказывала, что незадолго до подачи на развод он повалил ее на кровать и стал бить по голове. В то же время Депп утверждает, что жестокое отношение в браке позволяла себе сама Херд.