Джигурду не пустили на заседание по делу Ефремова

Никите Джигурде не разрешили присутствовать на судебном заседании по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова: помимо того, что в зале не осталось свободных мест, артист пришел без медицинской маски.
Несмотря на это, Джигурда громко потребовал у адвоката семьи Захаровых предъявить диплом "о самообразовании" через приоткрытую дверь.
Смертельное ДТП с участием российского актера Михаила Ефремова произошло в центре Москвы 8 июня 2020 года. Джип артиста выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, за рулем которого находился 57-летний Сергей Захаров. От полученных травм мужчина скончался в больнице. Его родственники требуют сурового наказания для виновника ДТП.