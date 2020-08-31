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Джигурде не разрешили присутствовать на заседании по делу Ефремова 

Слово и Дело и ещё 4 1 час назад
Джигурду не пустили на заседание по делу Ефремова
Фото: Слово и Дело
Никите Джигурде не разрешили присутствовать на судебном заседании по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова: помимо того, что в зале не осталось свободных мест, артист пришел без медицинской маски.
Несмотря на это, Джигурда громко потребовал у адвоката семьи Захаровых предъявить диплом "о самообразовании" через приоткрытую дверь.
Смертельное ДТП с участием российского актера Михаила Ефремова произошло в центре Москвы 8 июня 2020 года. Джип артиста выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, за рулем которого находился 57-летний Сергей Захаров. От полученных травм мужчина скончался в больнице. Его родственники требуют сурового наказания для виновника ДТП.
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