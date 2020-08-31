Девушка снялась у фортепиано, из одежды на Татьяне — только платок на голове. Скандальный снимок Плаксина подписала так:

Вас ждёт победа, господин президент!

Публикацию дочь королевы русского шансона отметила аккаунтом Трампа. 24 августа партия республиканцев официально выдвинула Трампа для участия в президентских выборах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Татьяна Плаксина, дочь российской певицы Любови Успенской, обнародовала скриншот переписки, в которой мать критикует её за излишнюю откровенность в Интернете. Ранее девушка поделилась с подписчиками фотографией фаллоимитатора, который она разрисовала зелёными сердечками и той же краской вывела свой никнейм в соцсети.