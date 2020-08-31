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Судьба Белоруссии. Главное

Дочь Успенской оголилась в поддержку Трампа 

News.ru 20 минут назад
«Вас ждёт победа, господин президент!»
Фото: @pacha_tati
Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина неожиданным способом поддержала президента США Дональда Трампа. Оно опубликовала своё чёрно-белое фото в обнажённом виде.
Девушка снялась у фортепиано, из одежды на Татьяне — только платок на голове. Скандальный снимок Плаксина подписала так:

Вас ждёт победа, господин президент!

Публикацию дочь королевы русского шансона отметила аккаунтом Трампа. 24 августа партия республиканцев официально выдвинула Трампа для участия в президентских выборах.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Татьяна Плаксина, дочь российской певицы Любови Успенской, обнародовала скриншот переписки, в которой мать критикует её за излишнюю откровенность в Интернете. Ранее девушка поделилась с подписчиками фотографией фаллоимитатора, который она разрисовала зелёными сердечками и той же краской вывела свой никнейм в соцсети.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Любовь Успенская , Дональд Трамп , Республиканская партия США , США
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