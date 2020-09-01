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Пресняковы рассказали о проблемах со здоровьем у беременной Подольской 

Газета.Ru и ещё 5 1 час назад
Пресняковы рассказали о проблемах со здоровьем у невестки
Фото: РИА Новости
Саксофонист Владимир Пресняков-старший в новом выпуске шоу НТВ "Секрет на миллион" рассказал о скором пополнении в семье.
Его сын, поп-исполнитель Владимир Пресняков-старший, скоро снова станет отцом. "Они хотят девочку, а мне хотелось бы саксофониста все же", — цитирует Преснякова-старшего "Стархит". Его супруга Елена Преснякова также рассказала о проблемах со здоровьем у будущей мамы — певицы Натальи Подольской. "Она даже встать не могла", — поделилась она.
Возможно, у Натальи из-за беременности обострились проблемы с позвоночником. В 2019 году она повредила поясницу во время игры в бадминтон.
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Шоу-бизнес , Наталья Подольская , Елена Преснякова , StarHit , НТВ
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