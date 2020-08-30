Сторонники Сергия обвинили Собчак в сговоре с РПЦ

Телеведущую и журналистку Ксению Собчак обвинили в сговоре с РПЦ . Такое заявление сделал соратник схимонаха Сергия Всеволод Могучев в своем YouTube-канале.

По его информации, после нападения на журналистку в Среднеуральском монастыре, она созванивалась с председателем синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимиром Легойдой . Также Могучев опубликовал кадры с перепиской Собчак и Легойды в WhatsApp.

«Заказчик скандальной провокации в отношении Среднеуральского монастыря и схиигумена Сергия — Московская патриархия в лице руководителя пресс-службы патриарха Кирилла Владимира Легойды, который заранее согласовал будущие провокационные действия с Собчак», — заявил Могучев, добавив, что без одобрения патриарха Кирилла Легойда не пошел бы на такой шаг.

Он уверен: фильм о монастыре Собчак снимала по заказу главы РПЦ.

Ранее URA.RU писало, что Собчак с оператором Сергеем Ерженковым приехала в монастырь, захваченный лишенным сана главой секты царебожников, бывшим схиигуменом Сергием. Журналистка снимала фильм о насилии над детьми в этом монастыре. Обитатели монастыря набросились на съемочную группу: Собчак отделалась синяками, а оператору сломали руку. По итогам поездки в монастырь вышел фильм «Монастырь особого назначения».