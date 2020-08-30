Пойманный пьяным Депардье захотел в Россию

Полиция Парижа остановила французского актера Жерара Депардье , ездившего на скутере в нетрезвом состоянии, и составила на него протокол, передает журнал Point со ссылкой на полицию.

По информации издания, Депардье в пятницу ехал на скутере в одном из центральных округов Парижа и нарушил правила ПДД. Полиция заявила журналу, что актер выехал за ограничительную линию и проехал на красный сигнал светофора. Полицейские, которые не знали, что остановили Депардье, потребовали от мужчины подъехать к комиссариату. Как показалось полицейским, он был пьян.

Тогда стражи порядка попросили мужчину пройти тест на алкоголь, который дал положительный результат и показал превышения лимита в 0,25 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха. Когда мужчина снял шлем, правоохранители поняли, что перед ними Депардье. Актер заявил полицейским, что выпил пару бутылок пива перед тем, как отправиться в путь.

Обо всем этом они сообщили своему начальству. Из штаба полиции на место отправился дежурный офицер. Также, как написали в своем отчете правоохранители, с ними связался комиссар роты обеспечения безопасности и вмешательства. Он потребовал "не составлять протокол на господина Депардье". Послушавшись приказа, полицейские убрали свои планшеты.

Однако в комиссариате был сделан второй тест на алкоголь, который дал результат 0,40 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха. И в итоге, заявили журналу в полиции, было принято решение составить протокол.

Полицейские задержали скутер Депардье, актера из участка забирали друзья. Депардье в комиссариате заявил, что больше не хочет быть французом и предпочитает Россию и Владимира Путина

Депардье не в первый раз сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. В частности, в 2013 году французский суд приговорил актера к штрафу в размере 4 тысячи евро за езду в нетрезвом состоянии и лишил его права на управление транспортным средством на полгода.