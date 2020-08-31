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Умерла сестра-близнец Сары Коннор из «Терминатора» 

News.ru и ещё 4 1 час назад
Умерла сестра-близнец Сары Коннор из «Терминатора»
Фото: Paramount Pictures/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Лесли Хэмилтон умерла в США в возрасте 63 лет. Она сестра-близнец Линды Хэмилтон — Сары Коннор из «Терминатора».
Лесли снялась во второй части «Терминатора» в сцене с появлением двойника Сары. Режиссёру Джеймсу Кэмерону даже не понадобились спецэффекты для этой сцены. Также в паре сцен Лесли была дублёром сестры.
Лесли умерла ещё 22 августа, но семья долго не распространяла эту информацию, сообщает Movieweb. Она работала медсесторой, о её существовании мало кто знал, а при встрече путали со знаменитой сестрой. Причина смерти сестры актрисы не сообщается.
Вторая часть «Терминатора» вышла в 1994 году. Именно в этот момент режиссёр закрутил роман с Линдой Хэмилтон, которая позже стала его женой. «Терминатор» стал первой картиной, сочетавшей картинку и компьютерную анимацию.
Ранее NEWS.ru сообщал, что режиссёр Джеймс Кэмерон рассказал о планах сделать из шестой части франшизы «Терминатор» трилогию. Gри создании нового фильма несколько недель ушло на проработку сюжета, чтобы знать, какого рода историю рассказать, «дабы не разочаровать» исполнительницу роли Сары Коннор Линду Хэмилтон.
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Шоу-бизнес , Линда Хэмилтон , Лесли Хэмилтон , Джеймс Кэмерон , США
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