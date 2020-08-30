Басков сделал первый шаг к женитьбе 

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Николай Басков развелся 13 лет назад. И вот, видимо, пришел срок — певец во всеуслышание заявил, что готов к созданию семьи.

«Хочу, как у всех — кошек, собак, супругу. Хочу позитивную жену. Когда женюсь, то родовое гнездо построю. После сорока лет совсем другие отношения между людьми, поэтому мечтаю о свадьбе», — приводит его слова Тeleprogramma.pro.

Так вот первый шаг к семейной жизни Басков уже сделал. Он завел кошку.

Теперь очаровательный котенок по имени Шанель прочно занимает его сердце и страницы инстаграма.

А недавно в холостяцком доме натурального блондина появилась женщина. Николай нанял для своей Шанели домработницу.

Как ранее писал «Рамблер», знаменитый певец Николай Басков впервые рассказал подписчикам, с кем делит кровать.

Накануне артист опубликовал в своем Instagram короткий ролик, в котором призвал фанатов познакомиться с его новой «женщиной».

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Ну, знакомьтесь. Моя Шанель", — написал Николай Басков под роликом, на котором умывается маленький породистый котенок.