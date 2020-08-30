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Судьба Белоруссии. Главное

Басков сделал первый шаг к женитьбе 

Ирина Лебедева 44 минуты назад
Басков сделал первый шаг к женитьбе
Фото: Instagram
Николай Басков развелся 13 лет назад. И вот, видимо, пришел срок — певец во всеуслышание заявил, что готов к созданию семьи.

«Хочу, как у всех — кошек, собак, супругу. Хочу позитивную жену. Когда женюсь, то родовое гнездо построю. После сорока лет совсем другие отношения между людьми, поэтому мечтаю о свадьбе», — приводит его слова Тeleprogramma.pro.

Так вот первый шаг к семейной жизни Басков уже сделал. Он завел кошку.
Теперь очаровательный котенок по имени Шанель прочно занимает его сердце и страницы инстаграма.
А недавно в холостяцком доме натурального блондина появилась женщина. Николай нанял для своей Шанели домработницу.
Как ранее писал «Рамблер», знаменитый певец Николай Басков впервые рассказал подписчикам, с кем делит кровать.
Накануне артист опубликовал в своем Instagram короткий ролик, в котором призвал фанатов познакомиться с его новой «женщиной».
"
Ну, знакомьтесь. Моя Шанель", — написал Николай Басков под роликом, на котором умывается маленький породистый котенок.
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Шоу-бизнес , Николай Басков
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