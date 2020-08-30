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Судьба Белоруссии. Главное

Легкоступову перед смертью преследовали неприятности 

Ирина Лебедева 34 минуты назад
Легкоступову перед смертью преследовали неприятности
Фото: Instagram
Как оказалось, у Валентины Легкоступовой незадолго до смерти была череда неприятностей.
По сообщениям СМИ, певица очень переживала от творческой невостребованности, по ее словам, была практически в депрессии.
Устройство личной жизни тоже давалось звезде нелегко.
Дети певицы не приняли ее мужа, считая его неподходящей парой для матери.
Сын Матвей, едва вышедший из подросткового возраста, показательно угнал автомобиль Валентины, — пишетТeleprogramma.pro.
Видимо, певице очень хотелось изменить жизнь к лучшему, и она начала с преображения себя. Сделала пластическую операцию.
Но не слишком удачно, процесс восстановления был тяжелым и трудным.
Неизвестно, были ли у Легкоступовой серьезные финансовые проблемы, но за ней числился долг в 33 тысячи за коммунальные услуги.
Как ранее писал «Рамблер», Валентина Легкоступова скончалась 14 августа из-за травмы головы, полученной при невыясненных обстоятельствах.
Тело певицы было кремировано.
При этом ее коллега по цеху Наталья Штурм порекомендовала сделать из праха покойной несколько кулонов, чтобы родные и близкие умершей могли их носить и легче пережить утрату.
Комментарии
Шоу-бизнес , Наталья Штурм
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