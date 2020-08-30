Легкоступову перед смертью преследовали неприятности 

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Как оказалось, у Валентины Легкоступовой незадолго до смерти была череда неприятностей.

По сообщениям СМИ, певица очень переживала от творческой невостребованности, по ее словам, была практически в депрессии.

Устройство личной жизни тоже давалось звезде нелегко.

Дети певицы не приняли ее мужа, считая его неподходящей парой для матери.

Сын Матвей, едва вышедший из подросткового возраста, показательно угнал автомобиль Валентины, — пишет Тeleprogramma.pro.

Видимо, певице очень хотелось изменить жизнь к лучшему, и она начала с преображения себя. Сделала пластическую операцию.

Но не слишком удачно, процесс восстановления был тяжелым и трудным.

Неизвестно, были ли у Легкоступовой серьезные финансовые проблемы, но за ней числился долг в 33 тысячи за коммунальные услуги.

Как ранее писал «Рамблер», Валентина Легкоступова скончалась 14 августа из-за травмы головы, полученной при невыясненных обстоятельствах.

Тело певицы было кремировано.