Прах «короля эпизодов» Числова хотят потревожить 

Все новости на карте

Известный артист умер после долгой полезни. Как оказалось, у него был ВИЧ. А последние годы жизни Числова сильно ухудшила тяжелая алкогольная зависимость.

После кончины актера его скромная жилплощадь досталась его племяннице Светлане, которой пришлось добиваться своего права через суд.

Именно Светлана приняла решение о перезахоронении дяди на Николо-Архангельское кладбище в подмосковной Балашихе, — рассказывает utro.ru.

Но пока она еще не преодолела неожиданно возникшие трудности с документальным оформлением этой процедуры.

Как ранее писал «Рамблер», актер Александр Числов, известный по эпизодическим ролям в сериалах «Петербургские тайны», «Каменская-2», «Участок», «Чудеса в Решетове», умер в августе 2019 года на 55-м году жизни.

Его племянница утверждала, что перед смертью дядя очень боялся отравления и много пил.