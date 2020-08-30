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Судьба Белоруссии. Главное

Прах «короля эпизодов» Числова хотят потревожить 

Ирина Лебедева 41 минуту назад
Прах «короля эпизодов» Числова хотят потревожить
Фото: РИА Новости
Александр Числов похоронен на кладбище в городе Юхнове Калужской области.
Известный артист умер после долгой полезни. Как оказалось, у него был ВИЧ. А последние годы жизни Числова сильно ухудшила тяжелая алкогольная зависимость.
После кончины актера его скромная жилплощадь досталась его племяннице Светлане, которой пришлось добиваться своего права через суд.
Именно Светлана приняла решение о перезахоронении дяди на Николо-Архангельское кладбище в подмосковной Балашихе, — рассказывает utro.ru.
Но пока она еще не преодолела неожиданно возникшие трудности с документальным оформлением этой процедуры.
Как ранее писал«Рамблер», актер Александр Числов, известный по эпизодическим ролям в сериалах «Петербургские тайны», «Каменская-2», «Участок», «Чудеса в Решетове», умер в августе 2019 года на 55-м году жизни.
Его племянница утверждала, что перед смертью дядя очень боялся отравления и много пил.
Шоу-бизнес , Александр Числов , Ytro.ru , Калужская Область , Юхнов
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