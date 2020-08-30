Вдовец Легкоступовой мечтает снова выйти в море

Трагическая гибель Валентины Легкоступовой потрясла российскую публику.

Все время появляются все новые и новые подробности ее ухода из жизни, а также в целом судьбы незабытой народом исполнительницы «Ягоды-малины».

Как оказалось, звезда была одинока. И ее поздняя любовь — а она, несомненно, была — была искренней, стала буквально роковой.

Неожиданным для поклонников певицы оказалось, что ее улыбчивый избранник Юрий Фирсов был запойным алкоголиком.

И всех взволновала эта странная история — почему не увлекавшаяся никогда спиртным Легкоступова оказалась сильно пьяной? Пошла на поводу у мужа? Или тут кроется что-то пострашнее?

Пока еще нет результатов экспертизы, можно только гадать. В сентябре специалисты должны назвать истинные причины смерти певицы.

А Юрий Фирсов собирается выйти в море. Он дал объявление о том, что готов перегнать яхту из Сочи в Турцию. Это вызвало шквал негодования в сети.

«Думайте люди далекие от моря — что хотите. Море мне нужно, как воздух, как возможность жить и выжить. У меня нет другого пути… Спасаюсь я так, чтобы не сдохнуть с тоски…», — приводит слова вдовца «Комсомольская правда».

Но, поскольку море недоступно, пока правоохранительные органы не вынесли вердикт о причине смерти Легкоступовой и степени причастности к этому ее супруга, Фирсов не выезжает из Москвы.

Как ранее писал «Рамблер», незадолго до смерти певица Валентина Легкоступова сравнила себя с «загнанной крысой».

Артистка призналась, что находилась в глубочайшей депрессии из-за творческой нереализованности.