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Судьба Белоруссии. Главное

«Море мне нужно, как воздух»: вдовец Легкоступовой мечтает уехать 

Ирина Лебедева 21 минуту назад
Вдовец Легкоступовой мечтает снова выйти в море
Фото: Instagram
Трагическая гибель Валентины Легкоступовой потрясла российскую публику.
Все время появляются все новые и новые подробности ее ухода из жизни, а также в целом судьбы незабытой народом исполнительницы «Ягоды-малины».
Как оказалось, звезда была одинока. И ее поздняя любовь — а она, несомненно, была — была искренней, стала буквально роковой.
Неожиданным для поклонников певицы оказалось, что ее улыбчивый избранник Юрий Фирсов был запойным алкоголиком.
И всех взволновала эта странная история — почему не увлекавшаяся никогда спиртным Легкоступова оказалась сильно пьяной? Пошла на поводу у мужа? Или тут кроется что-то пострашнее?
Пока еще нет результатов экспертизы, можно только гадать. В сентябре специалисты должны назвать истинные причины смерти певицы.
А Юрий Фирсов собирается выйти в море. Он дал объявление о том, что готов перегнать яхту из Сочи в Турцию. Это вызвало шквал негодования в сети.

«Думайте люди далекие от моря — что хотите. Море мне нужно, как воздух, как возможность жить и выжить. У меня нет другого пути… Спасаюсь я так, чтобы не сдохнуть с тоски…», — приводит слова вдовца «Комсомольская правда».

Но, поскольку море недоступно, пока правоохранительные органы не вынесли вердикт о причине смерти Легкоступовой и степени причастности к этому ее супруга, Фирсов не выезжает из Москвы.
Как ранее писал «Рамблер», незадолго до смерти певица Валентина Легкоступова сравнила себя с «загнанной крысой».
Артистка призналась, что находилась в глубочайшей депрессии из-за творческой нереализованности.
Комментарии
Шоу-бизнес , Юрий Фирсов , МВД , Комсомольская правда
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