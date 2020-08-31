Названы доходы бывшей жены Шнурова

Такую сумму предпринимательнице принесла компания «Новая русская кухня», которой она владеет единолично. Кроме того, Шнурова продала свою балетную школу «Айседора», а вырученные деньги направила на развитие ресторанного бизнеса и сервиса по доставке продуктов.

Ранее в июне о разводе Шнурова с Матильдой высказались друзья музыканта, пожелавшие не раскрывать своих имен. Они заявили, что лидер «Ленинграда» застукал жену с любовником. В том же месяце рэпер Гнойный выпустил дисс на Шнурова, в котором обвинил его в предательстве супруги. Развод также прокомментировала бывшая солистка «Ленинграда» Алиса Вокс

Шнуров объявил о разрыве с Матильдой 25 мая.