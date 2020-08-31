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Раскрыты доходы бывшей жены Шнурова 

Lenta.ru и ещё 4 16 минут назад
Названы доходы бывшей жены Шнурова
Фото: @mshnurova
Матильда Шнурова заработала 34 миллиона рублей в 2019 году. Доходы бывшей жены музыканта Сергея Шнурова раскрыла «Комсомольская правда».
Такую сумму предпринимательнице принесла компания «Новая русская кухня», которой она владеет единолично. Кроме того, Шнурова продала свою балетную школу «Айседора», а вырученные деньги направила на развитие ресторанного бизнеса и сервиса по доставке продуктов.
Ранее в июне о разводе Шнурова с Матильдой высказались друзья музыканта, пожелавшие не раскрывать своих имен. Они заявили, что лидер «Ленинграда» застукал жену с любовником. В том же месяце рэпер Гнойный выпустил дисс на Шнурова, в котором обвинил его в предательстве супруги. Развод также прокомментировала бывшая солистка «Ленинграда» Алиса Вокс.
Шнуров объявил о разрыве с Матильдой 25 мая.
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Шоу-бизнес , Алиса Вокс , Матильда Шнурова , Сергей Шнуров , Комсомольская правда
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