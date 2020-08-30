Ивлеева и Галич не поделили доходы 

Два известных блогера — Ида Галич и Настя Ивлеева поссорились из-за финансовых вопросов.
Недавно был обнародован финансовый рейтинг российских блогеров, составленный Forbes.
Уже второй год подряд лидирует Ксения Собчак, которая заработала на рекламе 1,48 млн долларов. На втором месте — Полина Гагарина (0,89 млн).
Замыкает тройку лидеров Ида Галич (0,85 млн). А Настя Ивлеева даже не попала в пятерку лучших.
Тут и возник конфликт, широко обсуждаемый в сети. У Насти подписчиков больше на целых 10 миллионов, чем у Иды. А доход — меньше! Как так?
Бывшие ранее в хороших отношениях дамы начали публично обвинять друг друга в накрутках, обманах публики прочих неправедных поступках.
«Мам, я попала в форбс без ***ых гивов и розыгрыша пяти тыщ в комментариях», — ехидничает Галич в соцсети.
Ивлеева же утверждает, что никогда никого с подарками не обманула. И никаких мошенников не рекламировала.
Специализирующиеся на шоу-скандалах Телеграм — каналы проводят собственные расследования — кто прав, кто виноват.
А внимание к ресурсам Иды и Насти растет.
Как ранее писал «Рамблер», гивами называются розыгрыши призов в Instagram. Они устроены таким образом, что спонсоры блогера собирают средства на приз, а сама интернет-знаменитость публикует правила, по которым определяется победитель.
Чаще всего требуется подписываться на аккаунты спонсоров и оставлять комментарии.
Метод позволяет привлечь подписчиков, но считается не совсем чистым, так как люди стремятся получить приз, а не смотреть контент блогера.