Ивлеева и Галич не поделили доходы 

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Два известных блогера — Ида Галич и Настя Ивлеева поссорились из-за финансовых вопросов.

Недавно был обнародован финансовый рейтинг российских блогеров, составленный Forbes.

Замыкает тройку лидеров Ида Галич (0,85 млн). А Настя Ивлеева даже не попала в пятерку лучших.

Тут и возник конфликт, широко обсуждаемый в сети. У Насти подписчиков больше на целых 10 миллионов, чем у Иды. А доход — меньше! Как так?

Бывшие ранее в хороших отношениях дамы начали публично обвинять друг друга в накрутках, обманах публики прочих неправедных поступках.

«Мам, я попала в форбс без ***ых гивов и розыгрыша пяти тыщ в комментариях», — ехидничает Галич в соцсети.

Ивлеева же утверждает, что никогда никого с подарками не обманула. И никаких мошенников не рекламировала.

Специализирующиеся на шоу-скандалах Телеграм — каналы проводят собственные расследования — кто прав, кто виноват.

А внимание к ресурсам Иды и Насти растет.

Как ранее писал «Рамблер», гивами называются розыгрыши призов в Instagram. Они устроены таким образом, что спонсоры блогера собирают средства на приз, а сама интернет-знаменитость публикует правила, по которым определяется победитель.

Чаще всего требуется подписываться на аккаунты спонсоров и оставлять комментарии.