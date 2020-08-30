Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба Белоруссии. Главное

Ивлеева и Галич не поделили доходы 

Ирина Лебедева 22 минуты назад
Ивлеева и Галич не поделили доходы
Фото: Instagram
Два известных блогера — Ида Галич и Настя Ивлеева поссорились из-за финансовых вопросов.
Недавно был обнародован финансовый рейтинг российских блогеров, составленный Forbes.
Уже второй год подряд лидирует Ксения Собчак, которая заработала на рекламе 1,48 млн долларов. На втором месте — Полина Гагарина (0,89 млн).
Замыкает тройку лидеров Ида Галич (0,85 млн). А Настя Ивлеева даже не попала в пятерку лучших.
Тут и возник конфликт, широко обсуждаемый в сети. У Насти подписчиков больше на целых 10 миллионов, чем у Иды. А доход — меньше! Как так?
Бывшие ранее в хороших отношениях дамы начали публично обвинять друг друга в накрутках, обманах публики прочих неправедных поступках.

«Мам, я попала в форбс без ***ых гивов и розыгрыша пяти тыщ в комментариях», — ехидничает Галич в соцсети.

Ивлеева же утверждает, что никогда никого с подарками не обманула. И никаких мошенников не рекламировала.
Специализирующиеся на шоу-скандалах Телеграм — каналы проводят собственные расследования — кто прав, кто виноват.
А внимание к ресурсам Иды и Насти растет.
Как ранее писал «Рамблер», гивами называются розыгрыши призов в Instagram. Они устроены таким образом, что спонсоры блогера собирают средства на приз, а сама интернет-знаменитость публикует правила, по которым определяется победитель.
Чаще всего требуется подписываться на аккаунты спонсоров и оставлять комментарии.
Метод позволяет привлечь подписчиков, но считается не совсем чистым, так как люди стремятся получить приз, а не смотреть контент блогера.
Видео дня. Торнадо в Крыму
Комментарии
Шоу-бизнес , Ксения Собчак , Ида Галич , Полина Гагарина , Forbes
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За рулем сидел Гармаш: новый подозреваемый в деле Ефремова
За рулем сидел Гармаш: новый подозреваемый в деле Ефремова
Львицы растерзали спасшего их хозяина
Львицы растерзали спасшего их хозяина
На Украине заявили о начале войны
На Украине заявили о начале войны
В ФРГ выяснили чем «отравили» Навального
В ФРГ выяснили чем «отравили» Навального
Видео
Новый конфликт женщины с таксистом попал на видео
03:43
Новый конфликт женщины с таксистом попал на видео
Происшествия
Нападение на автобус под Харьковом попало на видео
00:55
Нападение на автобус под Харьковом попало на видео
Происшествия
Появилось видео броска коктейля Молотова из окна
01:05
Появилось видео броска коктейля Молотова из окна
Происшествия
Ведущий оказался у трансформатора в момент взрыва и попал на видео
00:26
Ведущий оказался у трансформатора в момент взрыва и попал на видео
Горбатый кит перевернулся в воздухе на глазах у рыбаков и попал на видео
00:37
Горбатый кит перевернулся в воздухе на глазах у рыбаков и попал на видео
Бунт в Кеноше попал на видео
01:09
Бунт в Кеноше попал на видео
Путин запустил движение по трассе «Таврида» и попал на видео
02:24
Путин запустил движение по трассе «Таврида» и попал на видео
НАТО перебросило самолеты к Белоруссии
02:25
НАТО перебросило самолеты к Белоруссии
Армия
Патрули России и Турции в Сирии показали на видео
00:32
Патрули России и Турции в Сирии показали на видео
Дело Навального: Меркель выступила с призывом по РФ
02:45
Дело Навального: Меркель выступила с призывом по РФ
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение