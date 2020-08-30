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Джастин Бибер подарил жене особняк за 25 млн долларов 

Ирина Лебедева 1 час назад
Джастин Бибер подарил жене особняк за 25 млн долларов
Фото: Instagram
Огромный особняк площадью более 1000 кв. м находится в закрытом жилом комплексе в Беверли-Хиллз.
К нему прилагаются личный бассейн, теннисный корт, садик с беседкой и качелями.
Внутри дом полностью меблирован в современном стиле, наличествует также полный комплект дорогой техники, оборудован тренажерный зал, — пишет Е-online.
По соседству живут Эдди Мерфи, Сильвестр Саллоне, София Вергара, Дензел Вашингтон и другие известные персоны.
Как ранееписал «Рамблер», фанатка Джастина Бибера обвинила кумира в изнасиловании.
Джастин Бибер ответил на обвинения, заявив, что это ложь, и решал защитить свою честь в суде.
Стало известно, что Бибер собирается получить от клеветников 20 миллионов долларов компенсации.
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Шоу-бизнес , Эдди Мерфи , София Вергара , Джастин Бибер
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