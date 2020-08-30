Джастин Бибер подарил жене особняк за 25 млн долларов 

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Огромный особняк площадью более 1000 кв. м находится в закрытом жилом комплексе в Беверли-Хиллз.

К нему прилагаются личный бассейн, теннисный корт, садик с беседкой и качелями.

Внутри дом полностью меблирован в современном стиле, наличествует также полный комплект дорогой техники, оборудован тренажерный зал, — пишет Е-online.

Джастин Бибер ответил на обвинения, заявив, что это ложь, и решал защитить свою честь в суде.

Стало известно, что Бибер собирается получить от клеветников 20 миллионов долларов компенсации.