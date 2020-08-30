Вдова Талькова не смогла отсудить у Азизы миллион

Завершился судебный процесс, инициированный вдовой Игоря Талькова против Азизы, — сообщают 7days.ru.
Татьяна Талькова хотела получить от певицы миллион рублей как компенсацию морального вреда в рамках иска о защите чести и достоинстве ее покойного супруга.
Оскорблением памяти усопшего Татьяна сочла выступление Азизы в телепрограмме «На самом деле».
Там звезда обозначила интерес Талькова (в числе прочих представителей сильного пола) к себе фразой:
«Мужчины реагировали на меня однозначно. Они меня хотели!».
А также рассказала историю, выставившую певца не в лучшем свете. Якобы Игорь пригласил ее на ужин, дабы познакомить с неким криминальным авторитетом.
Подобное не входило в планы Азизы, она отказалась, и тогда Тальков оставил ее где-то в лесу и уехал.
Суд не нашел ничего оскорбительного в словах Азизы, Татьяна проиграла дело.
Как ранее писал «Рамблер», певица Азиза прокомментировала претензии поклонников Валентины Легкоступовой, касающиеся организации похорон исполнительницы.