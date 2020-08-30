Волочкова: «Я навсегда вошла в историю России» 

Личная жизнь Анастасии Волочковой, а также ее бесчисленные шпагаты давно стали притчей во языцех у российской публики.

Эпатажную балерину критикуют, порой довольно-таки зло.

Анастасия же либо закрывает возможность комментирования в своем инстаграме либо переходит в наступление, объясняя, что она думает о своих хейтерах.

Вот и сейчас Волочкова предприняла марш-бросок на врага.

Балерина отдыхает в Турции , видимо, есть свободное время — что ж не объяснить недоброжелателям, кто они есть на самом деле?

Как считает сама скандальная звезда — «злые, ущербные, недолюбленные, завистливые тетки».

Волочкова выложила в инстаграм красивый ролик — она на палубе яхты в алом воздушном наряде делает шпагат — и большой пост, где объяснила, кто она — и кто ее критики.

«Легким взмахом ноги я рассекаю все суждения и пересуды о себе… Все что обо мне говорят-меня вовсе не касается. Потому что за меня всегда говорит не громкость имени, а дела и поступки. А Ущербность изливающих желчь недолюбленных и несчастных людей вызывает жалость.

Поймите, дорогие, как бы локти ни кусали от зависти злые недолюбленные тетки, у которых времени хватает изрыгать свою желчь, я навсегда уже вошла в Историю России, как Русская Балерина. Многие ли достигли своих Вершин, чтобы иметь право судить и осуждать других?… Думаю, мозоли на языках злопыхателей гораздо уродливее, чем натертые мозоли на моих стопах», — написала Анастасия.

Фолловеры возможности ответить лишены — комментарии Волочкова закрыла.

Как ранее писал «Рамблер», Анастасия Волочкова пожаловалась на происшествие, которое омрачило ей отдых. Оказалось, что с её банковской карты снова были списаны деньги.

Подобное уже случалось несколько месяцев назад, тогда Анастасия Волочкова долго разбиралась с приставами, списавшими определённую сумму по давнему судебному решению.