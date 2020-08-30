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Судьба Белоруссии. Главное

«Перебор!» Бюст Седоковой вывалился из платья 

Ирина Лебедева 16 минут назад
Вывалившийся бюст Седоковой возмутил Сеть
Фото: Instagram
Анна Седокова — обладательница женственной фигуры и пышных форм.
Над этим образом певица работает и вовсю эксплуатирует свою яркую внешность. В социальной сети певица часто выкладывает достаточно откровенные фотографии.
Многие подписчики в восторге от красоты и раскованности телеведущей, но многим подобное навязывание сексуальности кажется вульгарным.
Последнее видео, где Анна демонстрирует мини-платье из своей коллекции, составленное из пары кусочков ткани, показалось фоллловерам неудачным.
Дело в том, что лиф наряда, напоминающий верхнюю часть раздельного купального костюма, мал для внушительного бюста звезды.
Нижняя часть груди из него просто вываливается, причем не самым эстетичным образом.

«Куда в таком комплекте?», «Реклама вспомнилась: бурёнка Даша», «Перебор», «Анечка, ну он же Вам мал», «Вам там это, платье маловато…»

Как ранее писал «Рамблер», инстаграм Анны Седоковой раскалился от восторженных комментариев. Певица выложила снимок с женихом, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.
Фотография удалась — спортивные, загорелые Седокова и Тимма демонстрируют отличные фигуры. Мало одежды, много красивого, подтянутого тела.
Видео дня. Телеведущая Первого канала отозвала иск к Кокорину и Мамаеву
Комментарии
Шоу-бизнес , Анна Седокова , Янис Тимма
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