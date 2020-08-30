Вывалившийся бюст Седоковой возмутил Сеть

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Анна Седокова — обладательница женственной фигуры и пышных форм.

Над этим образом певица работает и вовсю эксплуатирует свою яркую внешность. В социальной сети певица часто выкладывает достаточно откровенные фотографии.

Многие подписчики в восторге от красоты и раскованности телеведущей, но многим подобное навязывание сексуальности кажется вульгарным.

Последнее видео, где Анна демонстрирует мини-платье из своей коллекции, составленное из пары кусочков ткани, показалось фоллловерам неудачным.

Дело в том, что лиф наряда, напоминающий верхнюю часть раздельного купального костюма, мал для внушительного бюста звезды.

Нижняя часть груди из него просто вываливается, причем не самым эстетичным образом.

«Куда в таком комплекте?», «Реклама вспомнилась: бурёнка Даша», «Перебор», «Анечка, ну он же Вам мал», «Вам там это, платье маловато…»

Как ранее писал «Рамблер», инстаграм Анны Седоковой раскалился от восторженных комментариев. Певица выложила снимок с женихом, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой