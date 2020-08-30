Просто шопинг: Бородина оставила в ЦУМе 300 тысяч

Ксения Бородина порадовала себя шопингом. Телеведущая приобрела обновки на триста тысяч рублей.

Бородина приобрела новые солнцезащитные очки от Chanel и Valentino, босоножки и кроссовки Gucci. Кроме того, она купила презент в честь дня рождения своему другу Владу Кадони

Поклонники часто критикуют Бородину за желание все выставлять напоказ. Ей достается от хейтеров, которые подмечают каждую деталь. Чаще всего на Ксению нападают с вопросами: зачем столько тратить денег на себя любимую, если все равно она не может выставить в соцсети фотографии без фотошопа?

Бородина в долгу у подписчиков не остается. Она отвечает на негативные комментарии. Чаще всего предлагает хейтерам посмотреть на себя.

Ранее «Экспресс газета» писала, что Ксения обеспечивает не только себя, но и своего супруга Курбана. Мужчина пытался организовать свой бизнес, зарабатывать на имени супруги, но ни один из вариантов пока «не выстрелил».