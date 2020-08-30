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Судьба Белоруссии. Главное

Ксения Бородина потратила 300 тысяч рублей в ЦУМе 

Экспресс газета 1 час назад
Просто шопинг: Бородина оставила в ЦУМе 300 тысяч
Фото: РИА Новости
Ксения Бородина порадовала себя шопингом. Телеведущая приобрела обновки на триста тысяч рублей.
Бородина приобрела новые солнцезащитные очки от Chanel и Valentino, босоножки и кроссовки Gucci. Кроме того, она купила презент в честь дня рождения своему другу Владу Кадони.
Поклонники часто критикуют Бородину за желание все выставлять напоказ. Ей достается от хейтеров, которые подмечают каждую деталь. Чаще всего на Ксению нападают с вопросами: зачем столько тратить денег на себя любимую, если все равно она не может выставить в соцсети фотографии без фотошопа?
Бородина в долгу у подписчиков не остается. Она отвечает на негативные комментарии. Чаще всего предлагает хейтерам посмотреть на себя.
Ранее «Экспресс газета» писала, что Ксения обеспечивает не только себя, но и своего супруга Курбана. Мужчина пытался организовать свой бизнес, зарабатывать на имени супруги, но ни один из вариантов пока «не выстрелил».
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Влад Кадони , Ксения Бородина , ЦУМ , Chanel
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