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Бородина отдала 300 тысяч рублей за один поход в магазин 

Вечерняя Москва и ещё 2 22 минуты назад
Просто шопинг: Бородина оставила в ЦУМе 300 тысяч
Фото: РИА Новости
За один день телеведущая Ксения Бородина потратила во время шоппинга 300 тысяч рублей. Своими покупками звезда похвасталась в Instagram-аккаунте.
В субботу, 29 августа, Бородина выбралась в ЦУМ, чтобы обновиться свой гардероб. Артистка приобрела босоножки и кроссовки Gucci, а также серьги и панаму от Dior, передает «СтарХит».
Среди покупок Ксении — солнцезащитные очки брендов Valentino и Chanel. Последние Бородина купила взамен таким же старым, которые износились. Их стоимость превышает 50 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что Ксения Бородина вошла в рейтинг Forbes самых богатых персон российского сегмента Instagram. Лидером ТОПа второй год подряд остается Ксения Собчак. Также стало известно, что Бородина отдает за обучение своей дочери 700 тысяч рублей в год. Девочка учится в гимназии имени Евгения Примакова в Одинцове.
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Шоу-бизнес , Евгений Примаков , Ксения Собчак , Ксения Бородина , ЦУМ , Chanel , StarHit , Forbes
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