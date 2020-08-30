Просто шопинг: Бородина оставила в ЦУМе 300 тысяч

За один день телеведущая Ксения Бородина потратила во время шоппинга 300 тысяч рублей. Своими покупками звезда похвасталась в Instagram-аккаунте.
В субботу, 29 августа, Бородина выбралась в ЦУМ, чтобы обновиться свой гардероб. Артистка приобрела босоножки и кроссовки Gucci, а также серьги и панаму от Dior, передает «СтарХит».
Среди покупок Ксении — солнцезащитные очки брендов Valentino и Chanel. Последние Бородина купила взамен таким же старым, которые износились. Их стоимость превышает 50 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что Ксения Бородина вошла в рейтинг Forbes самых богатых персон российского сегмента Instagram. Лидером ТОПа второй год подряд остается Ксения Собчак. Также стало известно, что Бородина отдает за обучение своей дочери 700 тысяч рублей в год. Девочка учится в гимназии имени Евгения Примакова в Одинцове.