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Судьба Белоруссии. Главное

Дибров рассказал, как заработал хорошую пенсию 

Ирина Лебедева 15 минут назад
Дибров рассказал, как заработал хорошую пенсию
Фото: РИА Новости
Дмитрий Дибров достиг пенсионного возраста и в августе этого года официально оформил пенсию.
Об этом он рассказал в эфире телеканала НТВ, — информирует tvzvezda.ru.

«Я стал пенсионером на этой неделе», — объявил он.

Популярный телеведущий сообщил, что будет получать 33 тысячи рублей, и что размер пособия его вполне устраивает.
По словам Диброва, он смог заработать высокую пенсию благодаря тому, что много работал, в его трудовой книжке отмечен непрерывный стаж.
Как ранее писал «Рамблер», после перенесенного зимой микроинсульта Дмитрий Дибров начал вести здоровый образ жизни.
Елена Малышева взяла с Диброва клятву бросить курить.
Видео дня. Телеведущая Первого канала отозвала иск к Кокорину и Мамаеву
Шоу-бизнес , Елена Малышева , Дмитрий Дибров , НТВ
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