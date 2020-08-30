Дибров рассказал, как заработал хорошую пенсию 

Все новости на карте

Дмитрий Дибров достиг пенсионного возраста и в августе этого года официально оформил пенсию.

Об этом он рассказал в эфире телеканала НТВ, — информирует tvzvezda.ru.

«Я стал пенсионером на этой неделе», — объявил он.

Популярный телеведущий сообщил, что будет получать 33 тысячи рублей, и что размер пособия его вполне устраивает.

По словам Диброва, он смог заработать высокую пенсию благодаря тому, что много работал, в его трудовой книжке отмечен непрерывный стаж.

Как ранее писал «Рамблер», после перенесенного зимой микроинсульта Дмитрий Дибров начал вести здоровый образ жизни.