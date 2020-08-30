Дибров раскрыл размер своей пенсии 

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Телеведущий в августе 2020 года стал официальным пенсионером.

Популярный телеведущий Дмитрий Дибров рассказал, что в августе этого года официально стал пенсионером. Так же он рассказал, что ему начислили 33 тысячи рублей пенсии.

«Я стал пенсионером на этой неделе», — сообщил Дибров в эфире телеканала НТВ.

Телеведущий пояснил, что такую пенсию он заработал благодаря своему трудолюбию. Он добавил, что его трудовая книжка без единого перерыва в стаже. И отметил, что считает справедливым размер пособия.

Ранее Дибров рассказывал, что после перенесенного зимой микроинсульта, он начал вести здоровый образ жизни, бросил курить и употреблять алкоголь.