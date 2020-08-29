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Судьба Белоруссии. Главное

Дмитрий Певцов госпитализирован 

Ирина Лебедева 31 минуту назад
Дмитрий Певцов госпитализирован
Фото: РИА Новости
Актер Дмитрий Певцов находится в тяжелом состоянии.
Его госпитализировали в одну из столичных больниц. Об этом пишет Телеграм-канал Baza.
Предположительно, у Певцова подозревают пневмонию и серьёзную дыхательную недостаточность.
Совсем недавно в СМИ проходила информация о том, что Певцов чувствует себя достаточно хорошо. Он недавно отдыхал в Крыму, после чего почувствовал недомогание.
Официальных комментариев о состоянии актера пока не поступало.
Как сообщал «Рамблер», открытие сезона в Ленкоме было назначено на 2 сентября.
В этот день публику первым ждал спектакль с участием Дмитрия Певцова — «Капкан» — последняя постановка Марка Захарова.
Однако, видимо, в репертуаре произойдут перемены.
Дело в том, что Певцов серьезно заболел.
Видео дня. Телеведущая Первого канала отозвала иск к Кокорину и Мамаеву
Шоу-бизнес , Дмитрий Певцов , Марк Захаров
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