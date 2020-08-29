Дмитрий Певцов госпитализирован 

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Его госпитализировали в одну из столичных больниц. Об этом пишет Телеграм-канал Baza.

Предположительно, у Певцова подозревают пневмонию и серьёзную дыхательную недостаточность.

Совсем недавно в СМИ проходила информация о том, что Певцов чувствует себя достаточно хорошо. Он недавно отдыхал в Крыму, после чего почувствовал недомогание.

Официальных комментариев о состоянии актера пока не поступало.

Как сообщал «Рамблер», открытие сезона в Ленкоме было назначено на 2 сентября.

В этот день публику первым ждал спектакль с участием Дмитрия Певцова — «Капкан» — последняя постановка Марка Захарова

Однако, видимо, в репертуаре произойдут перемены.

Дело в том, что Певцов серьезно заболел.