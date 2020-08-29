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Добровинский ответил на угрозу Джигурды 

Ирина Лебедева 14 минут назад
Добровинский ответил на угрозу Джигурды
Фото: РИА Новости
Защитник семьи погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Александр Добровинский прокомментировал заявление Никиты Джигурды о том, что тот подаст на него в суд.
Джигурда рассказал журналистам, что заказывал экспертизу видеозаписи движения автомобиля Михаила Ефремова по Садовому кольцу.
И экспертам якобы удалось выявить факт монтажа видеозаписи.
Джигурда назвал видео подлогом и констатировал, что решил подать в суд на адвоката родных погибшего в аварии Сергея Захарова с целью привлечь Добровинского к уголовной ответственности.

«Только один комментарий у меня по этому поводу: надеюсь, что у господина Джигурды будет адвокатом господин Пашаев», — приводит слова Добровинского радиостанция "Говорит Москва".

Как ранее писал «Рамблер», актер Михаил Ефремов во время заседания в Пресненском суде попросил об осмотре в институте имени Сербского.
Шоу-бизнес , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Никита Джигурда , Сергей Захаров , Радиостанция "Говорит Москва"
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