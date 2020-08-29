Добровинский ответил на угрозу Джигурды 

Защитник семьи погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Александр Добровинский прокомментировал заявление Никиты Джигурды о том, что тот подаст на него в суд.
Джигурда рассказал журналистам, что заказывал экспертизу видеозаписи движения автомобиля Михаила Ефремова по Садовому кольцу.
И экспертам якобы удалось выявить факт монтажа видеозаписи.
Джигурда назвал видео подлогом и констатировал, что решил подать в суд на адвоката родных погибшего в аварии Сергея Захарова с целью привлечь Добровинского к уголовной ответственности.
«Только один комментарий у меня по этому поводу: надеюсь, что у господина Джигурды будет адвокатом господин Пашаев», — приводит слова Добровинского радиостанция "Говорит Москва".
Как ранее писал «Рамблер», актер Михаил Ефремов во время заседания в Пресненском суде попросил об осмотре в институте имени Сербского.