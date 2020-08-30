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Певцов рассказал о своем самочувствии после госпитализации 

Lenta.ru и ещё 17 56 минут назад
Певцов поделился самочувствием после госпитализации
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Актер Дмитрий Певцов, который был госпитализирован с пневмонией в больницу в подмосковной Коммунарке, рассказал о своем самочувствии. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Отличное самочувствие, прекрасное, великолепное. Каждому желаю болеть с таким самочувствием», — заявил артист в ответ на вопрос о своем состоянии здоровья.

Врачи, в свою очередь, сообщили, что оценивают его состояние как средней тяжести. Они диагностировали у актера дыхательную недостаточность.
Ранее директор театра «Ленком» Марк Варшавер заявил, что анализ на коронавирус у Певцова отрицательный. Варшавер также рассказал, что из-за болезни Певцова новый сезон в театре откроется не запланированным спектаклем Марка Захарова «Капкан», а постановкой «Ва-банк».
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