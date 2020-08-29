Ректор ГИТИСа сообщил о причинах смерти Андреева

Народный артист СССР, режиссер, сценарист и педагог, президент Московского драматического театра имени Ермоловой Владимир Андреев скончался на 91-м году жизни.

Звезда фильма «Сказка о царе Салтане» ушел из жизни через день после 90-летнего юбилея

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский сказал, что никто не смог поздравить мастера сцены лично. Пожилой артист был на даче и у него были проблемы со здоровьем.

«Он себя плохо чувствовал. Еще он как настоящий мужчина тяжело переживал вот эту подступающую немощь и фактически его уход это такая наложившаяся на болезнь депрессия, можно сказать», — цитирует слова Заславского 5 Канал.

Владимир Андреев родился 27 августа 1930 года в Москве. Он снялся в десятках фильмов, в таких, как «Ночной патруль», «Жестокость», «Сказка о царе Салтане», «Джамайка», «Ультиматум» и других.

С 1990 года Андреев был художественным руководителем в театре Ермоловой. Кроме того, он преподавал в ГИТИСе.