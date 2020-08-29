Дочь Успенской показала голую грудь 

Татьяна Плаксина в инстаграме выложила достаточно неоднозначный снимок.
Девушка сидит у фортепиано, сильно наклонив голову, и демонстрирует обнаженную грудь.
Впрочем, на Татьяне нет одежды вообще.
Как следует из поста в микроблоге, этой фотографией Плаксина хочет поддержать американского президента. Она уверена что того ждет победа на выборах.
Комментарии к снимку неспроста отключены.
Дело в том, что после скандала на телевидении, когда Татьяна обвинила свою мать в домашнем насилии и всех смертных грехах сразу, на девушку ополчились хейтеры.
Они осуждают образ жизни Плаксиной и всячески критикуют ее поступки.
Как сообщал «Рамблер», дочь «королевы» шансона Любови Успенской Татьяна Плаксина нажила проблем с американской полицией, решив позагорать топлес у себя на балконе.
Соседи девушки вызвали правоохранителей, которые едва не забрали ее в участок.