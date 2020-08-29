Стало известно, где отдыхают Петросян с Брухуновой 

Евгений Петросян с молодой супругой выбрались отдохнуть на Черноморское Побережье.

Они выбрали отель «Хаятт Ридженси Сочи», где есть бассейн, спа и фитнес-центр.

Люксовый номер с видом на море здесь стоит не менее 60 тысяч рублей за ночь, — информирует СтарХит.

Пара предпочитает активный отдых расслабленному лежанию на морском берегу.

Евгению Вагановичу 74, и, скорее всего, нахождение под палящим солнцем ему уже не рекомендуют врачи.

Татьяна же, видимо, поддерживает супруга. Во всяком случае, в ответ на вопрос подписчицы, почему она не ходит загорать, Брухунова сообщила, что боится получить меланому.

«Я боюсь солнца, потому что самый распространённый рак в мире — это меланома».

Ресторан Mamai-Cale, где ужинают супруги, славится хорошей кухней. Средний чек там составляет около 7 тысяч рублей.

«Об этом месте судачат даже в Москве. Если коротко, то так: Атмосферно. Вкусно. Дорого. И очень красиво. Хачапури на вертеле, ризотто с морепродуктами, мильфей — пять из пяти», — доложила фолловерам супруга Петросяна.

В восторг привело Брухунову путешествие на ферму.

Судя по всему, Татьяне больше всего понравились козы. Животные ручные, их можно угощать лакомствами, что она и делала.

«Часы абсолютного счастья!», — подписала фотографии с козочками Брухунова.

Как ранее писал «Рамблер», Супруга Евгения Петросяна прославилась специфической манерой одеваться.