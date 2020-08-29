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Дубовицкая осудила шутки Галкина на тему политики 

Ирина Лебедева 40 минут назад
Дубовицкая осудила шутки Галкина на тему политики
Фото: РИА Новости
Регина Дубовицкая считает, что самые лучшие номера — это те, которые были показаны публике много лет назад, и не имеют отношения к политике.
Телеведущая убеждена, что и сейчас они пользовались бы популярностью.
Сегодня же шутки на политические темы охотно используют артисты, но из-за конъюнктурных соображений.
В частности, ей не нравится политический юмор Галкина.

«Это из практических соображений. Потому что сегодня над этим номером с такой политической сатирой смеется зал, а завтра — ситуация в стране поменяется, и этот номер уже никому не будет интересен», — цитирует слова Дубовицкой teleprogramma.pro

Как ранее писал «Рамблер», телеведущая Регина Дубовицкая заявила в программе «Судьба человека», что у нее никогда не было романтических отношений с юмористом Владимиром Винокуром.
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Шоу-бизнес , Регина Дубовицкая , Владимир Винокур
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