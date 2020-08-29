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Спасая жену: Петр Чернышев выбрался из долгов, заработав почти 100 миллионов рублей 

Teleprogramma.pro и ещё 1 20 часов назад
Раскрыта цена спасения Заворотнюк
Фото: РИА Новости
Фигурист Петр Чернышев, спасающий свою жену Анастасию Заворотнюк от тяжелой болезни, неожиданно поправил свое материальное положение. Естественно, лечение актрисы стоит неимоверно дорого, но деньги у ее супруга нашлись.
Как выяснила «Комсомольская правда», в 2019 году ледовая школа Чернышева принесла ему прибыль в 45 миллионов рублей. Это удивительно, так как ранее организация не приносила заметных доходов, а годом ранее так вообще ушла в минус, принеся убытки в 48 миллионов рублей. Издание подсчитало, что детище фигуриста неожиданно продемонстрировало финансовый рывок в 93 миллиона. Это при том, что в Сети не нашлось никаких упоминаний о наборе учеников в данную школу.
А вот откуда у фигуриста действительно могли появиться деньги, так это от его выступлений, которых в прошлом году было предостаточно. Чернышев активно участвовал в ледовых шоу Татьяны Навки и за каждый выход, по слухам, получал по 300 тысяч рублей. Мужчина не отдыхал даже в праздники. Как результат, сейчас Заворотнюк продолжает получать дорогостоящее лечение.
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Комментарии 5
Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Татьяна Навка , Петр Чернышев , Комсомольская правда
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