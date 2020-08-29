«Надеюсь, не ковид»: Сябитова показала фото из больницы

Несколько дней Роза Сябитова не выходила на связь в соцсетях. Подписчики уже забили тревогу.

И вот в сторис инстаграма знаменитая телесваха рассказала, что она попала в больницу.

Вид у телеведущей явно нездоровый, но она не падает духом, бодрится и надеется, что у нее нет коронавируса.

Более никаких подробностей Роза не сообщила, но пообещала, что «будет держать в курсе» своих поклонников.

Как ранее писал «Рамблер», ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова бросилась под грузовик, чтобы защитить плитку на своем участке.

Свое противостояние со строителями соседского дома она сняла на видео и опубликовала в сторис в Instagram.