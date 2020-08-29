Валерия не сдержала эмоции на свадьбе сына 

Все новости на карте

У Валерии — год, насыщенный событиями.

Не так давно звезда женила своего старшего сына Артемия, выбравшего в спутницы жизни сокурсницу по женевскому университету Наталью.

И вот вчера ее младший сын, Арсений, сочетался браком со своей избранницей Лианой Волковой.

Месяц назад пара объявила о помолвке, и свадьбу откладывать молодые не стали.

В сети уже выложены видеоролики и фотографии с этого торжественного события.

Иосиф Пригожин разместил в инстаграме ролик, где видно, как растроганная Валерия расплакалась в тот момент, когда молодые произносили клятву верности друг другу.

«Так трогательно», «От всего сердца поздравляю вас, Валерия и Иосиф! Конечно же, это слезы счастья и радости за сынулю!»

В микроблоге продюсера — поздравления, как от коллег по шоу-бизнесу, так и от поклонников.

Не оставили без внимания зоркие фолловеры и невесту.

Лиана была в нежно-розовом платье с пышной юбкой, которая, как сочли многие, скрывала округлившийся живот.

Публика предположила, что Валерия скоро станет бабушкой.

«Это же счастье! скоро они вам внуков подарят».