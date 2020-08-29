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Судьба Белоруссии. Главное

Валерия не сдержала эмоции на свадьбе сына 

Ирина Лебедева 38 минут назад
Валерия не сдержала эмоции на свадьбе сына
Фото: РИА Новости
У Валерии — год, насыщенный событиями.
Не так давно звезда женила своего старшего сына Артемия, выбравшего в спутницы жизни сокурсницу по женевскому университету Наталью.
И вот вчера ее младший сын, Арсений, сочетался браком со своей избранницей Лианой Волковой.
Месяц назад пара объявила о помолвке, и свадьбу откладывать молодые не стали.
В сети уже выложены видеоролики и фотографии с этого торжественного события.
Иосиф Пригожин разместил в инстаграме ролик, где видно, как растроганная Валерия расплакалась в тот момент, когда молодые произносили клятву верности друг другу.

«Так трогательно», «От всего сердца поздравляю вас, Валерия и Иосиф! Конечно же, это слезы счастья и радости за сынулю!»

В микроблоге продюсера — поздравления, как от коллег по шоу-бизнесу, так и от поклонников.
Молодой семье пожелали счастья семья Маликовых, Николай Басков, Игорь Николаев, Валерий Сюткин и многие другие звезды.
Не оставили без внимания зоркие фолловеры и невесту.
Лиана была в нежно-розовом платье с пышной юбкой, которая, как сочли многие, скрывала округлившийся живот.
Публика предположила, что Валерия скоро станет бабушкой.

«Это же счастье! скоро они вам внуков подарят».

Как ранее писал «Рамблер», младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин сделал предложение своей девушке Лиане Волковой.
Он преподнес ей кольцо и устроил красивый сюрприз: фраза «Лиана, выйдешь за меня?» высветилась на одной из башен «Москва-Сити».
Видео дня. "Ты хочешь согрешить против меня?".Монолог дебошира с рейса Нижнекамск-Москва
Комментарии
Шоу-бизнес , Арсений Шульгин , Игорь Николаев , Николай Басков , Валерий Сюткин , Иосиф Пригожин , Валерия
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