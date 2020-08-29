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Судьба Белоруссии. Главное

Иосиф Пригожин показал слезы Валерии на свадьбе сына 

Экспресс газета 30 минут назад
Пригожин показал слезы Валерии
Фото: @prigozhin_iosif
Вчера 21-летний наследник певицы Валерии Арсений Шульгин женился на возлюбленной Лиане Волковой. Свадьба прошла в одном из ресторанов столицы, молодоженов поздравили Стефания Маликова, Инна Маликова, Николай Басков и многие другие звезды.
Лиана Волкова блистала в нежном платье, которое подчеркивало ее округлившийся живот. Прозорливые гости вечеринки отметили, что девушка ждет ребенка — вот и объяснение столь скорой свадьбы.
Валерия на вечеринке растрогалась. Иосиф Пригожин показал слезы радости матери. В самые ответственный момент — когда молодожены давали клятву друг другу — артистка расплакалась и не могла успокоиться.
В этом же году Валерия женила своего старшего сына Артемия. Избранницей молодого человека стала сокурсница по женевскому университету Наталья из Новокузнецка.
Дочь Валерии Анна замуж не торопится. Девушка строит сольную певческую карьеру.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Арсений Шульгин , Инна Маликова , Николай Басков , Стефания Маликова , Иосиф Пригожин , Валерия
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