Пригожин показал слезы Валерии

Все новости на карте

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от iosif prigozhin (@prigozhin_iosif) 28 Авг 2020 в 4:13 PDT Лиана Волкова блистала в нежном платье, которое подчеркивало ее округлившийся живот. Прозорливые гости вечеринки отметили, что девушка ждет ребенка — вот и объяснение столь скорой свадьбы.

Валерия на вечеринке растрогалась. Иосиф Пригожин показал слезы радости матери. В самые ответственный момент — когда молодожены давали клятву друг другу — артистка расплакалась и не могла успокоиться.

В этом же году Валерия женила своего старшего сына Артемия. Избранницей молодого человека стала сокурсница по женевскому университету Наталья из Новокузнецка.

Дочь Валерии Анна замуж не торопится. Девушка строит сольную певческую карьеру.