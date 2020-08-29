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Судьба Белоруссии. Главное

«Консервная банка»: певицу Приходько травят на Украине 

Ирина Лебедева 38 минут назад
«Консервная банка»: Приходько затравили на Украине
Фото: РИА Новости
Анастасия Приходько в 2009 году представляла Россию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение».
Особенных успехов тогда певица не добилась, ее песня «Мамо», исполненная и на русском и на украинском языках, заняла 11-е место.
Однако сограждане, оказывается, ничего не забыли и не простили «измену».
Анастасия пожаловалась в интервью 4 Каналу, что ее буквально затравили на Украине за то давнее выступление, — рассказывает lenta.ru.

«Я до сих пор слышу очень много неприятных высказываний по типу того, что я из России, консервная банка», — огорчается Приходько.

При этом певица говорит, что соотечественникам хорошо известна ее история — она в свое время уехала работать в Россию из-за того, что ее «дисквалифицировали украинцы, при той власти, которая была».
Ее сочли «неудобным участником», поэтому убрали из состава претендентов на выступление на Евровидении.
В прошлом году Анастасия уже выступала с заявлением о том, что сожалеет, что выступала от имени России.
По словам исполнительницы после присоединения Крыма Россия для нее «перестала существовать».
И, тем не менее, травля продолжается и не сбавляет обороты. Приходько считает подобное обидным и несправедливым.
Как ранее сообщал «Рамблер», экс-участница "Фабрики звезд" Рита Дакота в своем инстаграме жестко раскритиковала победительницу седьмого сезона шоу Анастасию Приходько.
По словам артистки, ее бывшая соперница на проекте разделяла фашистские взгляды.
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Шоу-бизнес , Анастасия Приходько , Рита Дакота , Lenta.ru
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