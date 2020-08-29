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Судьба Белоруссии. Главное

Экс-лидер группы «Ляпис Трубецкой» выступил против Лукашенко 

Ura.Ru и ещё 3 17 минут назад
Известный певец выступил против Лукашенко
Фото: ТАСС
Лидер музыкальной группы Brutto, экс-солист группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не является законным главой государства. Видео с таким заявлением музыкант выложил на ютуб-канале группы Brutto.

«Мы не признаем результаты выборов в Беларуси и считаем, что гражданин Лукашенко не является легитимным и законным руководителем нашей страны», — говорит Михалок. По его словам, в республике нужно провести новые выборы.

Также он назвал кандидатов, которые могли бы претендовать на пост президента Белоруссии. Среди них нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, поэт Лявон Вольский, спортсмен Виталий Гурков (член группы Brutto) и другие. По словам музыканта, эти люди своими словами и делами доказали, что они являются патриотами Белоруссии. Михалок также призвал отдать под суд силовиков, которые применяли насилие к протестующим в республике.
Протесты в Белоруссии начались после выборов президента, на которых Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Массовые митинги разгонял ОМОН. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в России сформирован резерв силовиков, которые готовы помочь правоохранительным органам Белоруссии, передает «Национальная служба новостей».
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Комментарии 8
Шоу-бизнес , В мире , СНГ , Белоруссия в огне , Сергей Михалок , Светлана Алексиевич , Александр Лукашенко , Владимир Путин
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