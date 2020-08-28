Звездный бизнес: почему разоряются Бузова и Киркоров 

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Журналисты «Комсомольской правды» изучили бухгалтерскую отчетность организаций, принадлежащих звездам отечественного шоу-бизнеса. Оказалось, что далеко не все артисты и продюсеры могут похвастаться успешным предприятием. Многие терпят убытки.

Например, по итогам прошлого года Филипп Кирокоров понес потери в связи с провалом в продаже собственной линейки одежды. Компания «Филл ФО Ю» зарегистрировала отрицательный баланс — минус 86 тысяч рублей.

Турагентство Аллы Пугачевой не выходило в плюс с момента своего основания в 2013 году. 2019-ый не стал исключением: убытки примадонны в турбизнесе составили 163 тысячи рублей.

Лидером по финансовым потерям по итогам прошлого года стала Ольга Бузова . Ведущая «Дома-2» потеряла на ресторанном бизнесе 19 миллионов рублей, на пошиве собственной линии одежды — 1,3 миллиона рублей.