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Звездный бизнес: почему разоряются Бузова и Киркоров 

Павел Тиунов 1 час назад
Звездный бизнес: почему разоряются Бузова и Киркоров
Фото: РИА Новости
Журналисты «Комсомольской правды» изучили бухгалтерскую отчетность организаций, принадлежащих звездам отечественного шоу-бизнеса. Оказалось, что далеко не все артисты и продюсеры могут похвастаться успешным предприятием. Многие терпят убытки.
Например, по итогам прошлого года Филипп Кирокоров понес потери в связи с провалом в продаже собственной линейки одежды. Компания «Филл ФО Ю» зарегистрировала отрицательный баланс — минус 86 тысяч рублей.
Турагентство Аллы Пугачевой не выходило в плюс с момента своего основания в 2013 году. 2019-ый не стал исключением: убытки примадонны в турбизнесе составили 163 тысячи рублей.
Лидером по финансовым потерям по итогам прошлого года стала Ольга Бузова. Ведущая «Дома-2» потеряла на ресторанном бизнесе 19 миллионов рублей, на пошиве собственной линии одежды — 1,3 миллиона рублей.
Наконец, с минусом в пять миллионов рублей прошлый год закончил продюсер Иосиф Пригожин. Фирма «Гуд Фуд Стайл», которой он владеет вместе с Эмином Агаларовым, не смогла показать рентабельность на рынке услуг по доставке продуктов питания.
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Шоу-бизнес , Иосиф Пригожин , Ольга Бузова , Алла Пугачева , Комсомольская правда
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