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Судьба Белоруссии. Главное

«Дави меня»: Сябитова бросилась под грузовик 

Вероника Полынина 39 минут назад
Сябитова бросилась под грузовик
Фото: РИА Новости
Ведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова бросилась под грузовик, чтобы не дать ему заехать на свой дачный участок. Видеозапись конфликта телесваха опубликовала в сторис Instagram.
На записи Сябитова рассказала, что при строительстве дачи перенесла забор на три метра вглубь участка, чтобы грузовым машинам было легче заезжать. По словам телеведущей, ее соседи, наоборот, вынесли забор непосредственно к дороге, так что грузовому транспорту стало сложно въехать на территорию.
Затем ведущая засняла попытку грузовика выехать с соседского участка. Водитель едва не задел столб на территории Сябитовой, после чего она бросилась к нему под колеса с требованием «давить» ее.

«Стой! Дави меня! Давай, давай, дави! Смотрите, он меня давит!» — закричала главная сваха страны.

Один из строителей поинтересовался у телеведущей, нормальный ли она человек, на что Роза Сябитова заявила, что находится на собственной территории и не намерена пропускать грузовик, потому что он ей «плитку давит».
Ранее, как писал «Рамблер», Роза Сябитова призналась, что не дружит со своей соведущей Ларисой Гузеевой за пределами телестудии. По ее словам, такое положение дел пошло на пользу программе: все эмоции выплескиваются в студии «Давай, поженимся!», делая выпуски яркими и запоминающимися.
Видео дня. "Ты хочешь согрешить против меня?".Монолог дебошира с рейса Нижнекамск-Москва
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Шоу-бизнес , Роза Сябитова , Лариса Гузеева
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