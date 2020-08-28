Ведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова бросилась под грузовик, чтобы не дать ему заехать на свой дачный участок. Видеозапись конфликта телесваха опубликовала в сторис Instagram

На записи Сябитова рассказала, что при строительстве дачи перенесла забор на три метра вглубь участка, чтобы грузовым машинам было легче заезжать. По словам телеведущей, ее соседи, наоборот, вынесли забор непосредственно к дороге, так что грузовому транспорту стало сложно въехать на территорию.

Затем ведущая засняла попытку грузовика выехать с соседского участка. Водитель едва не задел столб на территории Сябитовой, после чего она бросилась к нему под колеса с требованием «давить» ее.

«Стой! Дави меня! Давай, давай, дави! Смотрите, он меня давит!» — закричала главная сваха страны.

Один из строителей поинтересовался у телеведущей, нормальный ли она человек, на что Роза Сябитова заявила, что находится на собственной территории и не намерена пропускать грузовик, потому что он ей «плитку давит».