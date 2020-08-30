Первый муж Легкоступовой поделился мнением о ее браке

Продюсер и музыкант Игорь Кушнарев, первый супруг певицы Валентины Легкоступовой, поделился своим мнением о ее последнем браке с Юрием Фирсовым

Кушнарев признал, что после расставания с бывшей женой практически с ней не общался, а о ее отношениях с Фирсовым знает со слов общей дочери — она жаловалась, что телефон постоянно находится у нового мужа матери, причем он не подзывает ее под различными предлогами.

— Я сразу сказал дочери, что Валентина стала заложницей. Ведь не может же быть, чтобы Валя была без телефона два, три, четыре дня! Этот Фирсов лишил Валю связи с миром и просто добивал, — утверждает Кушнарев.

Также со слов дочери Кушнарев рассказывает, что на теле Легкоступовой нашли синяки.

— Возможно, она хотела вырваться, возможно, он ее бил, в том числе и ногой в живот, возможно, он ее держал за руки и случайно упустил, а она упала и ударилась, — предположил музыкант.

Кушнарев также сообщил, что сначала, обнаружив Легкоступову в бессознательном состоянии, дочь отвезла ее в наркологическую клинику, которую выбрал Фирсов, а лишь затем певицу перевезли в реанимацию 13 городской больницы Москвы, сообщают «Дни.ру».

Напомним, Валентина Легкоступова ушла из жизни 14 августа в возрасте 54 лет после госпитализации с отеком мозга. Певицу похоронили 20 августа на Троекуровском кладбище в Москве. В церемонии прощания приняли участие родственники, друзья и поклонники певицы.