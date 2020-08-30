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Ксения Собчак показала поклонникам подросшего сына 

Вечерняя Москва и ещё 3 24 минуты назад
Ксения Собчак показала подросшего сына
Фото: instagram.com/xenia_sobchak
Телеведущая и журналист Ксения Собчак опубликовала фотографию, на которой запечатлена вместе с сыном Платоном.
В подписи к снимку, опубликованному в Instagram, звезда сообщила, что у ребенка, в отличие от нее самой, лето продолжится, несмотря на приближение сентября. В ответ на вопросы подписчиков Собчак пояснила, что Платон отправится с отцом на море.
Подписчики Собчак с умилением восприняли фото Платона, причем многие отметили сходство мальчика с дедом по материнском линии — Анатолием Собчаком.
Ранее Ксения Собчак опубликовала семейный снимок с мужем, режиссером Константином Богомоловым.
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