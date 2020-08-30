Ксения Собчак показала подросшего сына

Телеведущая и журналист Ксения Собчак опубликовала фотографию, на которой запечатлена вместе с сыном Платоном.

В подписи к снимку, опубликованному в Instagram, звезда сообщила, что у ребенка, в отличие от нее самой, лето продолжится, несмотря на приближение сентября. В ответ на вопросы подписчиков Собчак пояснила, что Платон отправится с отцом на море.

Подписчики Собчак с умилением восприняли фото Платона, причем многие отметили сходство мальчика с дедом по материнском линии — Анатолием Собчаком