Друг Фирсова рассказал, что тот скрыл от Легкоступовой

Друг яхтсмена Юрия Фирсова — вдовца Валентины Легкоступовой рассказал, какие важные вещи яхтсмен скрыл от совей жены. Для Фирсова венчание с певицей стало третьим, чего бы Легкоступова точно не потерпела, рассказал друг Фирсова Андрей Арбузов

Подобная церемония должна проводиться раз в жизни, но Фирсов почему-то пренебрёг правилами православной церкви . Известно, что на наследство умершей жены яхтсмен не претендует, пишет KP.RU.

Всё, что пытался в последнее время сделать яхтсмен — забрать свои вещи из квартиры Легкоступовой, включая и деньги.

Мне не нужно ничего от этой семьи. Мне нужны мои вещи и мои деньги — 30 тысяч евро и 10 тысяч долларов, — заявил ранее вдовец певицы.

По словам Арбузова, яхтсмену стали приходить на телефон смс от фанатов Легкоступовой, который спрашивали его, зачем он венчался третий раз. Но отвечать на подобные вопросы Фирсов не собирается, он сказал, что сейчас занят тем, что разбирает фото с покойной женой. В браке яхтсмен и певица прожили всего девять месяцев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сын яхтсмена Юрия Фирсова, который был мужем Валентины Легкоступовой, рассказал, что на самом деле произошло с отцом. Даниил Фирсов прокомментировал обвинения в адрес родителя и раскрыл ряд важных моментов.